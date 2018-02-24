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Архив - Донецкая область

Появились новая карта обстрелов из зоны АТО

24.02.2018 13:10
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Появились новая карта обстрелов из зоны АТО

Сегодня, 24 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущий суток, видно, что обстрелы вчера охватили Донецкую и Луганскую области, сосредоточившись в районе т.н. "Светлодарской дуги".

Всего оккупанты 23 февраля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, сообщали утром в пресс-центре штаба АТО.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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