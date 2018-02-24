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Штаб: На Донбассе установилась тишина

24.02.2018 18:16
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Штаб: На Донбассе установилась тишина

Сегодня, 24 февраля, в период с полуночи до шести вечера в зоне АТО соблюдался режим тишины.

"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано, - сообщил пресс-центр штаба АТО. - Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей".



Теги: Донбасс, штаб, АТО, режим тишины
 
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