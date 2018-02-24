Штаб: На Донбассе установилась тишина

24.02.2018 18:16

Сегодня, 24 февраля, в период с полуночи до шести вечера в зоне АТО соблюдался режим тишины.



"По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано, - сообщил пресс-центр штаба АТО. - Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей".