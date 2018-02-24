В ОРДЛО готовятся к бунтам

24.02.2018 22:03

Российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением временно оккупированных территорий Донбасса создает новые военизированные структуры (подразделения охраны) с т.н. "полицейскими функциями".



Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что основным задачами таких подразделений будут подавления любых акций гражданского неповиновения под предлогом "охраны общественного порядка".



Комплектование новых структур личным составом будет осуществляться за счет т.н. резервистов, которые были привлечены к военным сборам на оккупированных территориях в январе-феврале текущего года.