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Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сосредотачивают тяжелую военную технику в жилых районах.
Так, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик, и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное.
Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в оккупированном Донецке обнаружено 10 танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра.
"Всё это свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - отмечает УС СЦКК, обвиняя противника также в систематическом нарушении достигнутых в Минске договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон.
Теги: Донбасс, боевики, танки, оккупанты, СЦКК, ОРДО
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