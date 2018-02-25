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Лишение украинских переселенцев права голоса является "непрямой дискриминацией"
Украина не использовала возможность оперативно развязать проблемы, касающиеся прав переселенцев, в частности, в т.ч. политических прав. Между тем, это существенная проблема, потому что для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) важно восстановить свои права для того, чтобы их интересы были отражены в политическом дискурсе.
Как передает корреспондент "Донецких новостей", об этом в ходе пресс-конференции заявил аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.
"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека эту сложившуюся в Украине ситуацию с политическими и избирательными правами ВПЛ называют "непрямой дискриминацией". Собственно, непрямая дискриминация в соответствии с украинским законодательством – это применение формально одинаковых процедур или оснований по отношению к разным категориям граждан, когда отдельная категория граждан от применения этих процедур ухудшает собственное положение", – пояснил Клюжев.
Он отметил, что привязка избирательного адреса к зарегистрированному месту проживания, особенно на местных выборах, фактически делает невозможным для большинства переселенцев участие в местных выборах или в выборах в одномандатных избирательных округах на парламентских выборах.
"Развязать эту проблему политического характера, в том числе относительно обеспечения избирательных прав ВПЛ, в первую очередь, – это понимание, что право вернуться в родной избирательный округ, т.е. в места предыдущего проживания, и право голосовать по месту нынешнего проживания не отрицают одно другое, - отмечает Клюжев. - Это есть в Кодексе надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии, где четко подчеркивается особенность положения избирательных прав переселенцев. И потому законопроект № 6240 (предусматривает форму голосования ВПЛ на местных выборах, – прим.) базируется именно на этом международном стандарте. Так, путем обращения в органы ведения Государственного реестра избирателей переселенец сможет изменить свой избирательный адрес. Но также по четкой, понятной, прозрачной процедуре гражданин сможет в определенные промежутки времени вернуть свой старый избирательный адрес в Донецкой и Луганской области. И никаких противоречий ни с Конституцией, ни с международными стандартами тут нет".
Эксперт подчеркнул, что необходимо преодолевать определенный стереотип, что переселенец должен или четко разорвать свои формальные связи с неподконтрольной территорией, или не иметь политических прав на тех территориях, где он сейчас постоянно проживает. "Это определенный миф, политически навязанный. Это необходимо преодолевать", – констатировал аналитик.
Еще 27 марта 2017 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц" ("Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан"), принятие которого может разрешить переселенцам принимать участие в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Но принять его нардепы так и не решились.
Сегодня из-за несоответствия прописки и фактического адреса проживания многие переселенцы не могут проголосовать на местных выборах. По последним данным, в Украине зарегистрировано около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, а это 4% всех избирателей.
Теги: Украина, Донбасс, голосование, переселенцы, ВПЛ
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