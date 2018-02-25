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Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что в Минских соглашениях по Донбассу Россия попыталась изменить мировой порядок урегулирования вооруженных конфликтов. И ей это удалось.
"Если взять опыт всех миротворческих миссий, за весь период существования ООН выработан алгоритм, который подходит для всех. Этот алгоритм в рамках Минских соглашений был нарушен полностью – сначала выборы, потом вывод войск. В миротворческих миссиях все делается наоборот", – заявил Сунгуровский в эфире "5 канала".
Он напомнил основные тезисы мирового порядка урегулирования вооруженных конфликтов: "Сначала заходит миротворческая миссия, она разводит стороны, прекращается огонь, потом проходит процесс демилитаризации, разоружения, демобилизации, реинтеграции бывших комбатантов в общество, процесс разминирования, процесс восстановления мирной жизни и после этого или на фоне этого готовятся выборы, а не до того".
Сунгуровский уверен, что Минские соглашения по Донбассу были подписаны, потому что России удалось убедить в их эффективности страны Евросоюза.
"Россия попыталась и ей удалось "убаюкать" внимание западных лидеров: "Да мы поддерживаем суверенитет Украины". И все с этим согласились", – отметил эксперт.
По его словам, если у президента Российской Федерации не получится добиться своих целей в результате реализации Минских соглашений по Донбассу, есть еще один сценарий продолжения вооруженного конфликта.
"Дьявол кроется в середине этого алгоритма. Путин не собирается добиваться конечных целей, он своих целей достигнет в середине этого алгоритма, в середине этой технологии. Он попытается политическим способом за счет выборов, за счет изменения законодательства, за счет амнистии, грубо говоря, убийц, впихнуть в тело Украины эту раковую опухоль, – подчеркивает Сунгуровский. - Это, скорей всего, не удастся, потому что и Верховная Рада будет против, все патриотические силы будут против, тогда после проведения выборов, почему бы не сделать такой ход – почему бы этим "новоизбранным органам" не обратиться к России с просьбой, например, о каком-то военном союзе, как это было в Южной Осетии и Абхазии. И тогда этот конфликт превращается в замороженный на десятилетия".
Теги: Донбасс, Путин, войска, миротворцы, Минские договоренности
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