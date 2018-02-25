- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что идеальный вариант миротворческой миссии для Донбасса должен пройти в три этапа и состоять из трех международных организаций.
По его словам, численность миротворческой миссии ООН на Донбассе должна определяться количеством поставленных задач, которые она должна выполнять в рамках ее мандата. "Какие это будут задачи – необходимо поработать самой Украине. Нам нужно предложить свою стратегию, как мы видим разрешение этого конфликта. Масштаб этого конфликта – совсем не украинский. Это касается не только Украины. Это касается нарушения всего международного порядка и прежде всего на европейском континенте", – отметил Сунгуровский в эфире "5 канала".
Эксперт считает, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и его реинтеграции идеальный вариант миротворческой миссии должен пройти в три этапа и состоять из трех международных организаций.
"Первый этап – принуждение к миру, второй этап – поддержание мира и третий – восстановление мира, - пояснил Сунгуровский. - Задачи на этих этапах специфические, и силы, которые будут привлекаться должны быть специфические, поэтому мы говорим, что лучше всего было бы, чтобы весь этот процесс состоял из мандатов трех миссий. Первая миссия – это ООН, принуждение к миру. Вторая миссия – полицейская миссия ЕС, поддержание мира. И третья – восстановление мира, выборы, политический процесс, повышение социальных способностей местных громад – это миссия ОБСЕ".
По мнению Сунгуровского, такой механизм был бы идеальным для урегулирования ситуации на Донбассе. "Проблема в том, что у этих трех организаций, у всех, разные инструменты планирования этих миссий. Миссия ООН планируется на год, миссии ОБСЕ и ЕС – на полгода. То есть необходимо каким-то образом это совместить", – заявил эксперт.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса: Россия устроит "качели"
У Порошенко ответили на требования Кремля по миротворцам на Донбассе
В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс
Миротворцы для Донбасса: чего стоит опасаться
Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
Теги: Донбасс, ООН, конфликт, миссия, миротворцы
- Донбассу нужна другая миссия?
- Военного решения конфликта на Донбассе нет - ООН
- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ
- "Абхазский сценарий" урегулирования конфликта с участием России: Геращенко рассказал, чем рискует Украина в случае ввода миротворцев на Донбасс
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Борьба не только за должность: назван главный “приз” президентских выборов в Украине20:50
- Лавров назвал причину вторжения России в Украину: «кинули» Януковича20:35
- Тимошенко готовит «план» по разрешению конфликта на Донбассе20:17
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось