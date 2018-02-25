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Обнародован видеоотчет спикера АТО о вчерашних обстрелах
Сегодня, 25 февраля, утром, спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай рассказал, как прошли минувшие сутки на линии соприкосновения.
По словам спикера, российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.
Так, на Луганском направлении в вечернее время противник снова грубо нарушил Минские договоренности, применив артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.
Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики вели огонь по позициям сил АТО вблизи Крымского.
Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Лобачево, а из стрелкового оружия провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.
"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал", - уверяет Василий Лабай.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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