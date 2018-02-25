Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: все "горячие точки" - на Луганщине

25.02.2018 12:21

Сегодня, 25 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что все обстрелы вчера произошли в Луганской области.





Напомним, что всего за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ. Потерь нет.