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Архив - Донецкая область

Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: все "горячие точки" - на Луганщине

25.02.2018 12:21
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Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: все "горячие точки" - на Луганщине

Сегодня, 25 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что все обстрелы вчера произошли в Луганской области.



Напомним, что всего за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ. Потерь нет.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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