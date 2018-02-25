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Под грохот артиллерии оккупанты Донбасса снизили активность в зоне АТО
За прошедшие сутки, 24 февраля, российско-террористические войска снизили свою активность. Однако, несмотря на уменьшение количества обстрелов, противник уже вторые сутки применяет против ВСУ артиллерию калибра 152 мм.
Об этом сообщает информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины, подчеркивая, что за прошедшие сутки ни один из военнослужащих ВСУ не пострадал.
Все 4 вчерашних обстрела произошли на Луганском направлении.
Вторые сутки подряд фиксируется применение противником артиллерии калибра 152 мм по позициям ВСУ в районе населенного пункта Подлесное (Попаснянский район Луганщины). В сторону опорных пунктов ВСУ оккупанты выпустили 10 снарядов.
Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Украины неподалеку от Крымского (было выпущено 15 мин).
Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ в районах населенных пунктов Лобачево и Станица Луганская.
В двух случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.
Напомним, что сегодня, 25 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, артиллерия, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
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