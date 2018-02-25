У линии разграничения на Донбассе пограничников соблазняли взятками

25.02.2018 09:41

В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов зафиксировали 2 случая предложение взяток.



Всего за беспрепятственное прохождение паспортного контроля гражданки Украины предложили сотрудникам Госпогранслужбы 400 гривен. Относительно правонарушительниц в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Об этом сообщает сайт ГПСУ.



В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.

Напомним, что за прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.