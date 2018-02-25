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Архив - Донецкая область

Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий

25.02.2018 19:05
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Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий

В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области - неподконтрольная Украине территория) возобновилась активная пропаганда относительно наступления Вооруженных Сил Украины в марте этого года.

"Поэтому активно готовятся новые позиции и линии обороны, а в учебных центрах и на полигонах проводятся занятия по "новобранцами". А этими беднягами становятся местные шахтеры, которые лишены работы. Конечно, если не считать работой смертельные ямы", - сообщает сайт ГПСУ со ссылкой на оперативников Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Информационная обработка со стороны страны-агрессора также активизировалась. 24 февраля "Россия 24" вещает: "В Донецке и Луганске ожидают обострения ситуации на линии фронта. После подписания Петром Порошенко принятого Украинской Радой закона о реинтеграции количество огневых инцидентов увеличилось. Военные ДНР и ЛНР готовятся к обороне". Этот "посыл" подкрепляется большим репортажем с позиций т.н. "ополчения" и прославлением их "подвига".

"Судя по информации в "СМИ" той стороны и с того, что происходит на временно оккупированной территории, население готовят к активной фазе. И не факт, что только в информационном пространстве", - сообщает сайт ГПСУ.



Теги: Донбасс, СМИ, пропаганда, оккупанты, ОРДЛО
 
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