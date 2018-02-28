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Архив - Донецкая область

Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер

28.02.2018 19:50
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Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер

В Мариуполе задержан мужчина, который с угрозами физической расправы отобрал у девушки игрушку. Как сообщает Патрульная полиция Донецкой области, инцидент произошел вчера около 17 часов, передает MRPL.CITY.

Мариуполец зашел в один из магазинов по ул. Крымской Центрального района и, угрожая женщине ножом, потребовал у нее спиннер.

«Полицейские вместе с пострадавшей зашли в магазин, где она указала на злоумышленника. Им оказался 35-летний гражданин, у которого при поверхностной проверке обнаружили два ножа. Чтобы подозреваемый не нанес вреда себе и окружающим, инспекторы надели на него наручники», - сказано в сообщении.

В настоящее время обстоятельства выясняются следователями Центрального отдела полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, нож, спиннер
 
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