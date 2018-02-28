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Результат переговоров в Минске: на Донбассе с 5 марта должно царить «абсолютное перемирие»
Во время переговоров в Минске участники контактной группы добились прогресса – была утверждена договоренность об «абсолютном перемирии». Один из участников переговорного процесса от террористической «Луганской народной республики» Владислав Дейнего заявил, что «абсолютное перемирие» на Донбассе должно наступить с 5 марта 2018 года, 00 часов 00 минут по киевскому времени. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, соответствующий договор будет согласован и опубликован в ближайшие дни.
Так, Дейнего заявил: «Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 00:00 часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни».
Как ранее уже сообщалось, в Донецкой и Луганской областях, где уже четыре года дет антитеррористическая операция, с 23 декабря 2017 года в силу вступило новое, предпраздничное перемирие. Этот документ стороны согласовали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Однако, несмотря на подписанный документ, пресс-центр штаба АТО не один раз сообщал о нарушениях договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
Теги: Донбасс, перемирие, Минские договоренности
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