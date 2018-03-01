Переселенців та постраждалих від війни на Донбасі звільнили від судового сбору

01.03.2018 13:08

Тепер від сплати судового збору звільняються позивачі і заявники у справах, що стосуються збройної агресії і тимчасової окупації території України.

Закон України «Про судовий збір» зазнав змін. Так, 24 лютого 2018 року набув чинності Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р.

Про це повідомляє Судова влада України.

Відтепер від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються також:

- заявники – у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно;

- позивачі – у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»