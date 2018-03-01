- В Мариуполе нашли обгорелое тело10:44
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова08:52
- Не более 100 авто стояли у каждого из КПВВ Донбасса утром 4 марта08:36
В Минске боевики ОРДЛО высказали свои требования
На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители ОРДЛО потребовали освободить российских пленных, на что украинская сторона согласна, но с условием. Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на сообщение в Facebook вице-спикера парламента Ирины Геращенко.
По ее словам, Украина готова отдать России ее соотечественников-боевиков, но взамен на украинских политзаключенных.
"Как сообщили меня коллеги из СБУ и госпожа Лутковская (украинский омбудсмен – ред.), состоялась непростая дискуссия о продлении освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян России, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах и стоим на том, что этот процесс освобождения наших с РФ должно быть разблокирован и продолжен. К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают", – написала Геращенко.
Теги: Донбасс, Минск, требование, боевики, ОРДЛО
- В Мариуполе нашли обгорелое тело10:44
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- В Мариуполе нашли обгорелое тело10:44
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- Страшный взрыв потряс Донецк