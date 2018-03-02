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Переселенцы возмущены проверками СБУ
Переселенцам из Донбасса в разных регионах поступают звонки от Службы безопасности Украины о проверках на дому, а некоторым – об анкетировании на дому. Информацию об очередном новшестве проверяющих органов люди активно обсуждают в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.
«Сегодня (27 февраля, – прим.) звонили из СБУ Кривого Рога, сказали, что придут нас проверять, что мы должны заполнить анкету из 20-ти вопросов. Кому-то еще звонили? Или это только нас проверяют? И вообще – законно ли это? Кто знает? Сказали просто обновить информацию», – поинтересовалась в одной из групп переселенцев из Донбасса Наталья.
Для некоторых переселенцев подобная информация стала неожиданностью:
Марина: «Ого! Впервые слышу такое»;
Александра: «А вы уверены, что звонили из СБУ? Проверки проводят только соцработники»;
Ева: «Это что еще за новость такая? Зачем СБУ нужны рядовые переселенцы?! Может какой-то новый вид мошенничества?».
На что автор поста сообщила: «Я позвонила в городское СБУ, спросила, ведутся ли такие опросы, они подтвердили».
Многие переселенцы подтвердили, что с подобными звонками от СБУ сталкивались:
Елена: «Ко мне приезжали по заданию прокуратуры АРК. Собирали данные о российской агрессии и поведении оккупантов. Вопросы в духе: "Известны ли вам случаи похищения, применения пыток и т. п.". Приезжал участковый, сразу посоветовал написать, что согласно 20 (если не путаю) статьи Конституции, я отказываюсь от дачи показаний. Я отказалась, сославшись на нее, но вообще, потому что данных-то у меня нет»;
Дмитрий – Елене: «Статья 63* Конституции Украины, так как ст. 20 Вам вряд ли помогла бы))»;
Ксюша: «Мне звонили, завтра придут»;
Алена: «Мне звонили, по поводу того, что якобы состою в организации "Мир Луганщины"»;
Марина: «Краматорск, мне позвонили пригласили на беседу. Мой ответ: "Я работаю, один выходной, хотите – приходите на работу. Больше не звонили, а подруга сходила, спрашивали, как часто пересекает границу. Глупый вопрос – у вас же единая база))))»;
Александр: «Из Краматорска звонили, я уже в Бердянске жил, не поехал».
Некоторые подобными звонками крайне возмущены и считают это незаконным:
Дмитрий: «Посылайте прямо по телефону!!!»;
Андрей: «Я бы поступил так: спросил, "вежливо", читали ли они Конституцию Украины (ст. 29, 30), если еще остались ко мне вопросы – повестка, составленная по всем процессуальным нормам (с указанием в ней даты, времени, фамилии следователя, кабинет, в каком качестве я вызываюсь и по какому вопросу (указание статьи)). А вообще, самое первое – послал бы их прямо сразу»;
Геннадий: «Пусть в Луганск и Донецк едут анкетируют. Там прямые свидетели. Но туда сцыкотно так?»;
Анастасия: «Незаконно. Совершать какого рода действия и требовать от вас заполнения документов они могут только в рамках открытого уголовного производства, т.е. вас обязаны письменно уведомить в качестве кого по какому уголовному делу вас собираются опрашивать. Проверять ваше место проживания они права не имеют»;
Зинаида (адвокат): «Во-первых, вы имеете полное право не пускать их в квартиру. Во-вторых, ни одним законом не предусмотрено анкетирование сотрудниками СБУ нас. Их действия незаконные. Обследовать жилищные условия могут только сотрудники УТСЗН и то с вашего разрешения. Только сотрудникам УТСЗН дано право на составление акта. В вашем случае речь об этом не идет. Отсюда могу сделать вывод: СБУ-шники преследуют иную и непонятную цель, и это должно настораживать. И если это не мошенники, то у меня куча вопросов!!!!!! Не пойдут СБУ-шники к вам для заполнения какой-то анкеты… Если они все-таки к вам придут, и что-то пойдет не так, ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЛИЦИЮ, не стесняйтесь»;
Анна: «Приходить проверять (требовать, вызывать) – определенно нет! С нами первое время разговаривали служащие СБУ. С моего согласия в удобное для меня время в удобном для меня месте. С анкетой вообще интересно. Что за анкета... Для профилактики их бы послать (чтоб не повадно было), но из любопытства я бы, наверное, согласилась встретиться. Но не у себя дома точно»;
Наталья: «Почему мы должны доказывать, что мы живем честно? Я не знаю для чего собирается информация, и куда она потом используется»;
Яна: «Думаю нужно радоваться... Видимо другой, более серьезной работы, у наших спецслужб не осталось...».
Переселенцы также рекомендуют друг другу для защиты своих прав и за консультациями обращаться к юристам или правозащитникам:
Людмила: «Позвоните в "Право на захист" или советнику по ВПЛ в Вашем городе»;
Ксения: «В следующий раз спросите документ, на основании которого проверка»;
Юлия: «С 01.01.2017 года отменили походы по домам, это незаконно, значит начальник вашего совбеса очень хочет премию получить, идите в совбес, покажитесь, что вы никуда не делись и напомните про закон»;
Зинаида (адвокат): «У УТСЗН есть право на проведение внеплановой проверки на предмет обследования жилищный условий, НО для этого должны быть основания и уж ну ни как ни СБУ это должны делать»;
Игорь: «Все переселенцы (справка ВПЛ) являются субъектами бесплатной правовой помощью гарантированной государством, центры работают по всей Украине 0-800-213-103, звонки бесплатные»;
Софья: «СБУ могут вас вызвать, но первый раз слышу, чтобы они домой приходят... Если ваша душа спокойна за себя, я имею ввиду – ваши действия, то спокойно отказывайте им... Пусть вызывают вас в отделение... Так надежнее... и там при входе, проконтролируйте, чтобы вас зарегистрировали в журнале посетителей».
Участники обсуждения также делились своим опытом проверок со стороны СБУ:
Катя: «В 2017 году мне вызов прям на работу пришел... Сходила... В итоге это связано с тем, что некоторые мои бывшие коллеги с Луганска ушли в ополчение…»;
Оксана: «Меня вызывали просто на беседу. Краматорск, а по поводу законно – да. Узнать, поддерживаю ли я отношения с "той" территорией, вот и все»;
Наташа: «Херсон проверяли летом»;
Кристина: «У нас это было еще в самом начале данной ситуации»;
Зинаида (адвокат): «У УТСЗН есть право на проведение внеплановой проверки на предмет обследования жилищный условий, НО для этого должны быть основания и уж, ну, никак ни СБУ это должны делать… Все это происходит потому что люди, в основной своей массе, не знают законов и своих прав(((((»;
Алина: «Радуйтесь, что СБУ вами интересуется, а не МГБ. На подвале-то в ДыНыРы всяко хуже (по собственному опыту знаю)»;
Зинаида – Алине: «Это значит, что вы еще на подвале СБУ не были».
*Статья 63 Конституции Украины гласит: «Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту. Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда».
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, Конституция, переселенцы, ВПЛ, проверки
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