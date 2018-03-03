Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса

03.03.2018 20:40

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.



"Президент Украины постоянно искал различные пути прекращения войны, в том числе и как этот вопрос решить мирным путем. И одно из предложений - введение миротворческой миссии, - напомнил Полторак. - Порядок обеспечения мира на Донбассе миротворческими подразделениями должен соответствовать всем требованиям международных норм и законов".



Министр подчеркнул, что миротворческая операция должна проводиться не только на территории столкновения, но и на всей оккупированной территории Донбасса.



"Если она будет проводиться исключительно на линии соприкосновения, то возникнут дополнительные угрозы для самой Миссии, - пояснил Полторак. - Нужно действовать на всей территории, в том числе на участке границы между Россией и Украиной, которая временно не контролируется украинскими властями".





Другим условием проведения Миссии, по мнению главы оборонного ведомства, является выведение из оккупированной территории Россией не только сформированных ею террористических группировок, но и ее регулярных войск. Кроме того, неприемлемо участие в Миссии самой Российской Федерации.



"Я не знаю таких примеров в мировой истории, чтобы оккупант был одновременно оккупантом и миротворцем, - заявил глава Минобороны Украины. - Россия очень четко манипулирует ситуацией, сначала создавая проблему, а затем выступая в роли миротворца".



Степан Полторак еще раз подчеркнул, что введение миротворческих сил будет способствовать решению этого конфликта мирным путем. Но в то же время выразил убеждение в том, что параллельно нужно очень плодотворно работать над реформированием и созданием мощных Вооруженных Сил Украины, готовых дать отпор любому агрессору.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"



Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.

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