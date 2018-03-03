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С воинами АТО работают психологи
В течение 2017 года услуги по психологической реабилитации получили 450 участников антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает Государственная служба ветеранов войны и участников АТО.
Количество обращений в центры социально-психологической реабилитации населения в 2017 году составляет 15 043 участников АТО и 8467 членов их семей.
Кроме того, сообщается, что в Македонии и Грузии прошли психологическую реабилитацию 90 военнослужащих, участвовавших в АТО, и членов их семей.
"Мерами психологической реабилитации охвачено более 13 тыс. военнослужащих, из них: в специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли – 2063 военнослужащих. Организована психологическая реабилитация за пределами Украины 90 военнослужащих и членов их семей (Македония и Грузия)", – рассказали в Генштабе.
Санаторно-курортное лечение в учреждениях Минобороны прошли 1742 участников АТО и 111 членов их семей.
В ведомстве также уточнили, что создано отделение психологической реабилитации в военно-медицинских клинических центрах, военных госпиталях и санаторных заведениях МО Украины, для обеспечения работы которых введено 35 должностей психологов. В Генштабе добавили, что к работе в отделениях психологической реабилитации привлекаются специалисты общественных организаций "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" - "Психологическая кризисная служба".
Теги: Донбасс, реабилитация, воины, АТО, психологи
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