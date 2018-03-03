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Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха
Лучшие команды Донецкой и Луганской области (и не только) 10 марта в Краматорске будут бороться за право принять участие в дебютном сезоне Донбасской Лиги Смеха. На страничке Донбасской Лиги Смеха в Фейсбуке перечислены все участники фестиваля.
В бой за титул чемпиона Донбасской Лиги Смеха вступят:
1. Алеша (Мариуполь)
2. Анна Каренина (Славянск)
3. Биометрические близнецы (Мариуполь)
4. Космодром Байконур (Мариуполь)
5. Лысый Лис (Лисичанск)
6. Международная сборная (Кривой Рог, Полтава, Москва)
7. Молодая гвардия (Урзуф, Бердянск)
8. Нанопёс Динар (Краматорск)
9. Принцесска (Бахмут)
10. Разница вкусов (Мариуполь)
11. Свои (Сартана)
12. Своя атмосфера (Мариуполь)
13. Фторник (Краматорск)
14. Человек с большой буквы (Мариуполь)
Ранее мы сообщали, что редакторами Донбасской Лиги Смеха стали Сергей Бибилов и Илья Дерменжи (в прошлом участники команд КВН "Остров Крым", "Сборная Украины Интер Юа", а сейчас авторы и актеры сериала "Країна У").
Также стали известны шесть тренеров-юмористов, которые будут тренировать 12 команд первого сезона Донбасской Лиги Смеха.
Напомним, что юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1. На данный момент отыграно три сезона, которые были показаны по "плюсам". 2 марта стартовал 4-й телесезон.
Теги: Донбасс, юмор, фестиваль, Лига смеха
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