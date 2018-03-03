Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс

03.03.2018 21:40

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверен, что благодаря миротворческой миссии ООН временно оккупированный Донбасс будет передан сначала под международный, а потом (после выборов) и под украинский контроль.



На введение миротворцев понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через 6 месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль. Об этом Волкер рассказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.



По его словам, после прихода миротворцев, контроль над ОРДЛО реально управляющая этими территориями Россия должна будет передать ООН. Американский дипломат отметил, что этот процесс должен проходить в привязке к Минским соглашениям, в частности - проведение местных выборов, амнистия, особый статус для региона. И затем переход под украинский контроль.



Волкер также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Напомним, что спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин пояснил, почему РФ всячески затягивает с введением миротворцев ООН на Донбасс.

Отметим, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

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