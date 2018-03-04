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Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин заявил, что боевики российских террористических войск на оккупированном Донбассе создали "закрытую зону" на неконтролируемой участке границы. Эта зона находится на азовском побережье возле курортного поселка Седово.
"Это единственный курорт на неподконтрольных Украины территориях, и летом он пользуется огромной популярностью среди жителей оккупированной Донетчины. В поселке расположены более двух десятков различных баз отдыха и пансионатов. "Закрытой зоной" поселок объявили еще в июле этого года и не хотят туда пускать наблюдателей СММ ОБСЕ, - отмечет Волошин. - Боевики называют эту зону "пограничной", не запускают туда никого, кроме местных жителей и тех, кто имеет "особое разрешение от руководства ДНР".
В отчетах наблюдателей СММ ОБСЕ, действительно, постоянно фигрурирует недопуск Миссии в Седово и окрестности.
"От Седово до границы с Россией всего 5-7 километров. В его окрестностях очень удобно обустроить районы сосредоточения вооружения и боевой техники, накапливая силы для ударов на приморском направлении, - поясняет Волошин. - В пансионатах можно размещать личный состав, а не сооружать примечательных для аэроразведки полевых лагерей. Поэтому и доступ наблюдателей сюда террористы запретили".
Спикер отмечает, что к линии разграничения сторон от Седово тоже недалеко, чуть менее 30 километров. "Именно столько, сколько нужно для районов сосредоточения сил и резервов в военных операциях, - подчеркивает Волошин. - Тем более, что поселок и его окрестности в свое время были исключены из зоны отвода тяжелого вооружения, согласно Минским договоренностям… Так что наблюдателей сюда не допускают неспроста".
Теги: Донбасс, Седово, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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