Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто

04.03.2018 09:26

Аналитик и блогер Юрий Христензен сообщил, что в докладе эксперта ООН при Колумбийском университете Ричарда Гоуэна, разработанном по поручению бышего генсека НАТО, действущего советника президента Украины Андерсона Фог Расмуссена, содержатся не только расчеты требуемого количества миротворцев на Донбассе. Там есть ряд высказываний, свидетельствующих о глубоком понимании составителями доклада широкого круга проблем, без решения которых невозможен мир на Донбассе.



Вот какие мысли Гоуэна цитирует Христензен:



"Во-первых, необходима "настоящая сделка" с Россией. Москва руководила войной в Донбассе с самого ее начала. Ни одна миротворческая операция не сможет добиться успеха, если русские не дадут ей шанса.



ООН и другие организации, такие как ОБСЕ, должны будут инвестировать в долгосрочное гражданское присутствие. Реинтеграция Донбасса в Украину будет долгосрочным обязательством, которое включает в себя содействие экономическому росту, защиту прав местных жителей и пристальное наблюдение за региональными политическими деятелями, чтобы они не создавали еще больше проблем.



Последним критерием успешности миссии станет искренняя поддержка со стороны Киева. Многие украинские политики и комментаторы хотят, чтобы сепаратисты в Донбассе были наказаны. Ходят разговоры об уголовных преследованиях и лишении местных чиновников рабочих мест. ООН могла бы частично взять гнев на себя, запустив беспристрастный процесс проверки тех, кого обвиняют в военных преступлениях. Но если Украина будет стремиться к массовым наказаниям, нет никаких шансов на стабильный мир.



Наконец, все миротворческие операции - это акты политического компромисса. Чтобы положить конец войне, все стороны должны согласиться со вторыми по приемлемости решениями. На Донбассе миротворческие силы будут иметь смысл только в том случае, если Москва и Киев захотят, чтобы они работали. Если они это сделают и если будет возможно найти достаточно способных на это подразделений, операция должна сработать. Но учитывая постоянные неурядицы в отношениях Запада с Россией, шансы все еще обескураживающе невелики".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

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