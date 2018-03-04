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Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути
Если события на Донбассе примут "крутой оборот", США и союзники предоставят ВСУ огромное количество помощи. А Россию придавят еще большим количеством санкций. Пока же идет своеобразная проверка "запаса прочности". И этот запас у страны-агрессора тает с каждым днем.
Вот как описывает перспективы разрешения конфликта на Донбассе издание petrimazepa.com:
"На фоне отгрузки оружия (реально остались считанные недели) и в преддверии очередного пакета от минфина США до конца марта, вероятно, идёт мониторинг — нет ли желания у одной северной страны удариться головой о застройку. Поставка 37 пусковых установок "Дротиков" и 210 ракет к ним — это лишь этап в усилении возможностей ВСУ, это не политический шаг, а проекция силы. Сигнал, что за смешные для США деньги (больше в год они тратят на видеоигры), сюда в случае серьёзного обострения заведут сотни бронированных "Хамви" с Ближнего Востока, БПЛА, РЛС, антиматериальные винтовки, способные вывести из строя "коробки", ПТУРы с хранения и производства. Самолётами, кораблями, с баз в странах Балтии и Восточной Европы — перекрыть эти поставки россияне не смогут ни при каких условиях. Западные инструктора продолжат обучение украинских бойцов, а в случае угрозы можно быстро масштабировать курсы — наносить удары по гражданам США, Британии и Канады была тонка кишка даже у кремлёвских старцев. Если же обострения не будет, то заведут всю ту же номенклатуру, но неспешно идя от раций и АСУ к высокоточному оружию и совместным оборонным проектам.
В общем, пока чётко просматривается два пути. Миссия ООН, миротворцы, полиция в зонах отведения техники и пауза в очередных пакетах санкций — морковка перед носом у осла. Или закон о реинтеграции Донбасса, десятки тысяч резервистов, тактическая группа "Моспино" под Докучаевском на фоне поставок современных ПТРК и 1200+ орудий и РСЗО в ВСУ — в самый неудобный момент для РФ. Не завтра и не послезавтра, но перспектива обрисована вполне ясная.
У нас растёт экономика, растут местные бюджеты, растёт добыча газа, в январе выросло промышленное производство — с текущим уровнем насилия РФ не выведет Украину из войны. А любое обострение переведётся в позиционную фазу поставками оружия, призывом резерва и экономическими инструментами — страны, вкладывающие в экономику США сотни миллиардов, обычно быстро забывают о походах на Лондон после визитов швейцарских банкиров. Рано или поздно будет продавлена или миссия ООН, или на фоне трат на содержание Крыма, сестры Сирии и непризнанных республик в самой РФ прилетит табакерка для партии войны.
Мы не знаем, как будет решён украинский кризис, но на Западе копают именно в этом направлении — истощение агрессора. Вполне возможно, что промежуточное решение по Донбассу не удовлетворит обе стороны, но текущий пат с жертвами раз в 2-3 дня тоже никуда не годится. События ускоряются, Украина продолжает бежать марафон — в обозримом будущем всё решится, уже видно, что эта ситуация не затянется на десятки лет.
Россия — далеко не СССР, а их запас прочности и близко не похож на советский. Мы победим, рано или поздно — нужно только ещё немного стойкости".
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Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, конфликт, ВСУ
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