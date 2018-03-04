"Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график

04.03.2018 21:50

На следующей неделе мобильное подразделение "Ощадбанка" вблизи линии разграничения на Донетчине будет работать всего 3 дня вместе традиционных 5. Это связано с мини-каникулами, которые пройдут в Украине с 8 по 11 марта.



График, согласно которому мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов в Донецкой области в период с 5 по 7 марта, опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ:





Напомним, что специалисты мобильного подразделения "Ощадбанка" предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате зарплаты, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и другое.