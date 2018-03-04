Полторак заявил, что на Донбассе не выполнен главный пункт "Минска"

04.03.2018 16:21

Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что Россия может остановить подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Но умышленно не делает этого.



"Россия продолжает искать пути для того, чтобы агрессию, которую она решила, превратить в замороженный конфликт, - подчеркнул Полторак во время интервью для представителей СМИ. - Практически четыре года Российская Федерация, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют свои обязательства, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей - не прекращен огонь. Это та основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто. Есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается".



Глава Минобороны Украины отметил, что Россия полностью контролируют два армейских корпуса (т.н. 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР), которые входят в состав Южного военного округа РФ.



"С теми военными они системно занимаются, у них единая система подготовки, система логистического обеспечения, одна система боевого применения. Эти два армейских корпуса, которые они создали, полностью под управлением Российской Федерации, - подчеркнул Полторак. - И как те примеры, когда есть время, когда не стреляют, и когда происходит активизация, свидетельствуют о том, что Российская Федерация и Путин контролируют ситуацию. Если у них есть желание, они могут прекратить огонь и могут выполнить первый пункт Минских соглашений о прекращении огня. Однако, к сожалению, у них такого желания нет".



Именно поэтому, подчеркивае Полторак, очень важно, чтобы не прекращалось международное давление на Россию. "Нужны экономические санкции и международное давление мирового сообщества, чтобы заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства", - уверен министр, ранее рассказавший о том, что даст Донбассу ввод миротворческих сил под эгидой ООН.