Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса

04.03.2018 20:21

Эксперты БФ "Право на защиту" проанализировали Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области" (о реинтеграции Донбасса) и отметили, что ко второму чтению документ, который уже вступил в силу, претерпел некоторые изменения.



В частности, были смягчены формулировки, убраны некоторые нормы, вызвавшие обеспокоенность правозащитников, упорядочено понятие военных формирований и изменены некоторые обязательства страны агрессора.



Так, из ч.7 ст. 2 была убрана норма об уголовной ответственности лиц, участвующих в вооруженной агрессии Российской Федерации.



Кроме того, была изменена норма относительно обязательств Уполномоченного по правам человека по информированию Верховной Рады о состоянии соблюдения прав и свобод человека на оккупированных территориях. Согласно финальному тексту закона, Уполномоченный "в случае необходимости представляет Верховной Раде специальный доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека".



Изменилась и норма относительно обязательств Российской Федерации как страны агрессора касательно прав гражданского населения. Согласно изменениям, Российская Федерация "несет ответственность за нарушение прав гражданского населения".



Из финального текста были убраны две нормы, вызвавшие большое беспокойство правозащитников. Среди них - изменения в Закон Украины о контрразведывательной деятельности, предусматривающие право "проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций в пределах, определенных законодательством полномочий исключительно с целью получения предупредительной информации в случае угрозы совершения террористического акта... ". И изменения в Закон Украины "О прокуратуре" относительно расширения полномочий военной прокуратуры на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



"К сожалению, другие нормы этого закона, которые угрожают ограничением прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей, а именно в зонах безопасности, в финальном тексте остались", - отмечают в БФ.



Из положительных изменений правозащитники называют то, что пребывание в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях лиц, не привлеченных к проведению таких мероприятий, не требует получения разрешения от Командующего объединенными силами. Но может быть ограничено на время проведения таких мероприятий. Ограничения также устанавливает Командующий объединенных сил.

Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.



Ранее Департамент информации и печати МИД России опубликовал жесткий комментарий в связи с подписанием Президентом Украины закона о так называемой "реинтеграции Донбасса".

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