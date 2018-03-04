Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО

04.03.2018 16:10

Из-за процедуры верификации, введенной правительством, количество пенсионеров из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые получали украинские пенсии, сократилось на 400 тыс. человек. Об этом 2 марта заявил народный депутат Украины Александр Долженков, обращаясь к правительству с вопросом о восстановлении выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Глава Минсоцполитики Андрей Рева эти цифры опроверг.



"В 2015 году получали пенсию 1 млн внутренне перемещенных лиц, сумма затрат – 28 млрд грн. Из-за унизительной процедуры верификации, которая была введена правительством Гройсмана, количество пенсионеров, которые получают пенсии, сократилось на 400 тыс.", – заявил Долженков. - Расходы Фонда пенсионного обеспечения уже составили не 28 млрд грн, а 11 млрд грн, минус 17 млрд грн. А учитываете ли вы эту задолженность и когда будете ее возвращать? 13 млрд грн ежегодно не получают 600 тыс. граждан Украины, которые находятся на неподконтрольной территории".



Глава Министерства социальной политики Андрей Рева, которому адресовались обвинения, отметил, что озвученные цифры – неточные. "Дело в том, что 1,1 млн пенсионеров проживали на неподконтрольной территории в 2014 году. Когда правительство, которое работает сегодня, пришло к власти в апреле 2016 года, официально получали пенсию среди пенсионеров, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, около 400 тыс. человек", – заявил министр.



По словам Ревы, в то время примерно 200 тыс. человек, которые имели статус ВПЛ, пенсию не получали из-за того, что в соответствии с информацией правоохранительных органов, они не находились на подконтрольной территории Украины.



Министр соцполитики также заявил, что правительство приняло Постановление №365, которое "позволило этим людям восстановить выплаты".



"Сегодня их получают около 530 тыс. граждан – внутренне перемещенных лиц. Количество человек, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию, – сказал Рева. - Что касается ответственности за ситуацию, которая касается оккупированной территории, как только люди переезжают к нам или территории освобождаются, им выплачиваются пенсии в полном объеме".