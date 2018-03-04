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Соцсети сообщают, что на КПВВ в сторону Донецка - пусто
Сегодня, 4 марта, все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
6-50 Каргил из Донецка стоим на мосту. Авто около 135
8-00 Льгота авто 0 машин. Общая очередь 150 авто. В сторону Донецка пусто
8-15 На Каргиле из Донецка движение слабое.
9-00 Каргил в сторону Украины около 80 автою
10-30 Марьинка. Пеших в Донецк один навес, на таможне в мирную сторону авто нет. На нулевом не большое количество авто, пеших много.
11-00 На Каргиле в Донецк около 80 авто. Из Донецка льготы до 10 авто. Основная около 70 авто-на мосту.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-15 На Новотроицком и Еленовке в сторону Донецка пусто.
9-40 Еленовка только на проверке +5 очередь в Мариуполь
10-00 На еленовке мало авто. Около 30 авто из Донецка . В Донецк около 20
10-30 В Донецк на Новотроицком пусто. Еленовка до сигаретного ларька и на нулевом 20 авто.
11-00 В сторону Мариуполя в Еленовке несколько авто.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 в сторону Мариуполя 40 авто.. В сторону Донецка 20 авто.
9-10 Перлына пусто
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка - нет информации...
Напомним, что за прошедшие сутки, 3 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.
А утром 4 марта у каждого из КПВВ на Донетчине стояло не более 100 авто.
Теги: Донбасс, линия разграничения, соцсети, КПВВ, очереди
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