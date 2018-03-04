- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, особенно в районе Светлодарской дуги, опубликовал пост-загадку. Озадачил, прежде всего, оккупантов Донбасса.
Вот, что пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке:
"Металлическая скоба на передовую нужна для:
1. Постройки новых блиндажей и опорников на отвоёванных позициях.
2. Для укрепления и расширение существующих блиндажей и опорников.
3. Для постройки на передовой из "леса" бани, так как другой возможности помыться там нет. Влажные салфетки - это постоянная гигиена, а баня - это возможность нормально помыться, расслабиться и простираться.
Но... На Светлодарской дуге все, кто хотел баню к зиме, давно уже построили (или им передала предыдущая бригада, которая там стояла). Поэтому скоба для этих целей не требуется.
Остаётся только два первых варианта.
Я ответ знаю на вопрос, а террористы пусть ломают себе голову, для каких конкретно целей было передано 850 шт металлической скобы, в несколько наших батальонов на Светлодарской дуге".
Ранее Мысягин сообщил, что в районе Светлодарской дуги боевиков "ДНР" накрыл "метеоритный дождь".
Теги: Донбасс, волонтер, блиндаж, АТО, ВСУ, Светлодарская дуга
- "Это война каждого из нас", - уверяет Оксана-Кассандра, защищающая Украину на Донбассе (ВИДЕО)
- Волонтер Доник рассказал о горе-контрактниках
- Случай в зоне АТО: "Пацаны, то не зайцы. Это группа 5 человек, ползут до садка, бессмертные что ли?"
- Волонтер Доник: " Два года войны, а у нас никто не в силах изменить совковый механизм мышления"
- На Светлодарской дуге ВСЕ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ
- Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины08:50
- Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы08:38
- Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”08:20
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать