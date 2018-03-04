Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса

04.03.2018 11:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса

Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, особенно в районе Светлодарской дуги, опубликовал пост-загадку. Озадачил, прежде всего, оккупантов Донбасса.

Вот, что пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке:

"Металлическая скоба на передовую нужна для:

1. Постройки новых блиндажей и опорников на отвоёванных позициях.

2. Для укрепления и расширение существующих блиндажей и опорников.

3. Для постройки на передовой из "леса" бани, так как другой возможности помыться там нет. Влажные салфетки - это постоянная гигиена, а баня - это возможность нормально помыться, расслабиться и простираться.

Но... На Светлодарской дуге все, кто хотел баню к зиме, давно уже построили (или им передала предыдущая бригада, которая там стояла). Поэтому скоба для этих целей не требуется.

Остаётся только два первых варианта.

Я ответ знаю на вопрос, а террористы пусть ломают себе голову, для каких конкретно целей было передано 850 шт металлической скобы, в несколько наших батальонов на Светлодарской дуге".

Ранее Мысягин сообщил, что в районе Светлодарской дуги боевиков "ДНР" накрыл "метеоритный дождь".



Теги: Донбасс, волонтер, блиндаж, АТО, ВСУ, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх