Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса

04.03.2018 11:09

Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, особенно в районе Светлодарской дуги, опубликовал пост-загадку. Озадачил, прежде всего, оккупантов Донбасса.



Вот, что пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке:



"Металлическая скоба на передовую нужна для:



1. Постройки новых блиндажей и опорников на отвоёванных позициях.



2. Для укрепления и расширение существующих блиндажей и опорников.



3. Для постройки на передовой из "леса" бани, так как другой возможности помыться там нет. Влажные салфетки - это постоянная гигиена, а баня - это возможность нормально помыться, расслабиться и простираться.



Но... На Светлодарской дуге все, кто хотел баню к зиме, давно уже построили (или им передала предыдущая бригада, которая там стояла). Поэтому скоба для этих целей не требуется.



Остаётся только два первых варианта.



Я ответ знаю на вопрос, а террористы пусть ломают себе голову, для каких конкретно целей было передано 850 шт металлической скобы, в несколько наших батальонов на Светлодарской дуге".



Ранее Мысягин сообщил, что в районе Светлодарской дуги боевиков "ДНР" накрыл "метеоритный дождь".