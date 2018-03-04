- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах наблюдаются очереди10:00
- В штабе АТО предупредили о серьезных провокациях боевиков против ВСУ и гражданского населения07:11
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений!
В Украине прокомментировали заявление члена Совета Федерации России Алексей Пушков о том, что т.н. "ДНР" и "ЛНР", на ликвидации которых настаивает спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, являются "частью Минских соглашений".
Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
В ответ появилось заявление члена Совета Федерации России Алексея Пушкова. Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский также резко отреагировал на заявление Волкера.
"Россияне опять нагло врут. Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений хотя бы потому, что согласно этим соглашениям их вообще не существует. Есть только отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, - пишут Інформаційні війська України. - Может хоть кто-то из рашистов наконец-то покажет в тексте "Минска" хотя бы одно упоминание "ЛНР" или "ДНР"?!"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Минские соглашения
- Вот и обменялись: террористы "пополнили запасы" пленных на Донбассе
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- Подробности минских переговоров от пресс-секретаря Кучмы
- Минская битва за Донбасс: версия Сайдика
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах наблюдаются очереди10:00
- В штабе АТО предупредили о серьезных провокациях боевиков против ВСУ и гражданского населения07:11
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Когда в Украине переводят стрелки: как пережить переход на летнее время10:45
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Витренко: «После решения Газпрома Украина закупает газ, который в четыре раза дороже российского»10:15
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах наблюдаются очереди10:00
- Ученые предупреждают человечество о ядерной зиме09:55
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- Украинцев ждет «несмелое» потепление: точная дата смены погоды09:30
- Математик вычислил дату начала Третьей мировой войны09:10
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Украина получила из ЕС уже 26 млн. кубометров газа08:40
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы08:10
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?