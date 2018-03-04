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Архив - Донецкая область

В "ДНР" крадут землю

04.03.2018 22:31
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В "ДНР" крадут землю

Оккупационной администрацией н.п. Дебальцево Донецкой области (неподконтрольная территория, т.н. "ДНР") принимаются меры по отчуждению земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

По данным ИС, оккупационная администрация Дебальцево, пользуясь тем, что подавляющее большинство владельцев земельных участков находятся на подконтрольной Украине территории, требует от них предоставить уведомление о намерении дальнейшего использования этих земельных участков или предоставить оккупационной администрации согласие на передачу их в аренду.

"В случае отсутствия официальной информации от владельцев земельных участков, оккупационная администрация, руководствуясь п.5.5. "Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду земельных участков на территории ДНР", утвержденного постановлением "совета министров ДНР" от 02.09.2015 №17-15, будет изымать земельные участки, которые не используются, и осуществлять их дальнейшую передачу в аренду", - сообщает "Информсопротивления".



Теги: Донбасс, Дебальцево, земля, ДНР, оккупанты
 
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