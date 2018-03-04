Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов

04.03.2018 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов

В Мариуполе у владелицы точки продажи кодеиносодержащих препаратов изъяли солидный запас. Наркосодержащие лекарства фигурантка прятала в гараже по месту жительства.

По данным полиции, злоумышленница является частью механизма функционирования сети аптек, занимавшихся нелегальным сбытом лекарственных средств, содержащих в своем составе кодеин и псевдоефидрин.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 "Незаконный сбыт наркотических средств" Уголовного кодекса Украины, был проведен санкционированный обыск. В гараже сотрудники управления наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области насчитали 14 ящиков с наркосодержащими препаратами общим количеством 1368 бутылок. Теперь они не попадут на прилавки аптек и в руки наркозависимых. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении подозреваемой Приморским районным судом избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, наркотики, полиция, аптеки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх