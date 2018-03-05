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Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно
Террорист из “Славянской бригады”, воевавший под Мариуполем, получил условный срок.
Информация об этом есть в реестре судебных решений.
В 2016 году 5 сентября уроженец Новоазовска, пребывая в тяжелом материальном положении, решил вступить в террористическое формирования т.н. “ДНР”. Мужчину малознакомый человек записал в т.н. “1-ую Отдельную Славянскоую мотострелковую бригаду”, где он получил должность наводчика-оператора ПТУРа, автомат и форму без опознавательных знаков. Присвоили мужчине позывной “Белый”. Его группой командовал человек с позывным “Батя”.
За работу в составе пророссийского НВФ Белый получал 15 тыс. рублей. В его обязанности входило выявлять огневые точки и военную технику ВСУ на линии разграничения в районе Павлополя, Чермалыка и Гранитного. В составе НВФ мужчина пробыл более года. 15 марта 2017 г. он добровольно ушел из рядов боевиков, но не сдался украинским властям.
Мужчина был задержан и предстал перед судом. В ходе судебного заседания он признал свою вину целиком. Суд назначил экс-боевику наказание в виде 3 лет лишения свободы, но в дальнейшем оно было изменено на 1 год условно.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, боевик, ДНР
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