Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь

05.03.2018 11:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь

За минувшие сутки боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций ВСУ.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки — по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120 мм минометы неподалеку Павлополя и Широкиного.

Кроме того, у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, семь мин калибра 120 мм разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх