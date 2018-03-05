- «Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора14:02
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- Боевики вновь сорвали перемирие21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе18:49
- На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне17:46
Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»
Экс-главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий находится в Москве, однако, не имеет полной свободы передвижения.
Источник в «совете министров ЛНР» сообщает: «Он не имеет полной свободы передвижения, а именно, не может покинуть российскую столицу, однако, в действиях в ее пределах не ограничен».
По информации, Плотницкому ничего не угрожает, так как он находится под так называемым покровительством своего куратора (помощника президента России Владислава Суркова).
Источник добавил: «Главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты. Молчание — золото, а в его случае молчание — жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уже точно сдали «.
Бывшие соратники утверждают, что Плотницкому вряд ли стоит опасаться ликвидации.
Источник уточнил: «Связь он держит через тех, кто остались после «переворота» при должностях «чиновников», а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных к нему, в том числе, в так называемом гостелерадио ЛНР. Кстати, что касается бывшего директора телеканала ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, то ей повезло меньше, чем Плотницкому, и она из-за многотысячных хищений пока находится под стражей, хотя пилили российские деньги они вместе «.
Кроме того, в оккупированном Луганске появляются слухи о возможном возвращении бывшего главаря, и это беспокоит нынешнюю верхушку боевиков.
На данный момент в усиленном режиме работают «правоохранители» и «военные», дома первых лиц боевиков и новых «министров» находятся под круглосуточной охраной, а в оккупированном Луганске больше боятся диверсантов Плотницкого, чем «украинских ДРГ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Плотницкий, диверсанты, ОРДЛО
- В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Плотницкий получил "добро" из Москвы на зачистку "оппонентов"
- В "ЛНР" работают 25 супермаркетов "Народный", принадлежащие Плотницкому, - ИС
- «Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора14:02
- В ОРЛО во время движения сгорел автобус12:45
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- Боевики вновь сорвали перемирие21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие19:12
- «Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора14:02
- «Нас подтолкнули к этому»: Путин объяснил, почему аннексировал Крым13:32
- Украинцы теперь могут онлайн покупать билеты на поезда в Польшу13:15
- «Будет очень много осадков», - синоптики предупредили о погодных изменениях13:02
- В ОРЛО во время движения сгорел автобус12:45
- Украинцев предупредили о резких скачках цен на бензин12:30
- Саакашвили планирует стать мэром Одессы12:15
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания11:58
- В Кабмине рассказали, когда военные получат повышенные пенсии11:40
- Мощный шторм сдул Эйфелеву башню, появилось видео11:25
- 10 советов невероятной весны09:00
- 5 вещей, которые забирают у нас энергию и силы08:10
- Медики объяснили, почему в чай и кофе лучше не добавлять сахар07:56
- 8 марта – праздник или нет?20:22
- Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?19:35
- Как самостоятельно распознать воспаление легких17:26
- Небесна сотня в труні перевернулася: легалізація «тітушок» обурила українців16:52
- Бойові дії на Донбасі можуть затягнутися до 2030 року – Арестович16:16
- Названы семь "золотых" правил хорошего зрения14:04
- Кому Жебривский «возвращает» Донбасс? ВИДЕО13:22
- В Донецк согнали бронетехнику
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- В Краматорске порадуют переселенцев
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения