Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»

05.03.2018 10:32

Поклонники «ЛДНР», проживающие в России, считают, что власти РФ намерены «свернуть» «республики». Об этом они пишут в социальных сетях.

По данным жителей временно оккупированных территорий, которые пытались устроиться в России, органы МВД по вопросам миграции РФ начали брать расписки с украинцев из ОРДЛО о том факте, что им в последний раз продлевают срок пребывания в РФ в льготном режиме.

«Все идет к закономерному концу. После слива ЛДНР миротворцам люди не смогут пересекать границы этих образований без встречи с украинской пограничной службой», — в ужасе пишут сторонники «республик».

При этом они запугивают жителей ОРДЛО неминуемыми наказаниями. «Списки там давно готовы. Лагеря построены. Персонал набран», — говорится в страшилках.

Сторонники боевиков «стыдятся за родину». «Никто из нас уже не отмоется. И дети наши не отмоются. И внуки», — осознают поклонники «республик».

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com