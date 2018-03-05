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Переселенцы могут получить социальную стипендию
Общественная организация «Киевская инициативная группа Альпбаха» начала специальную стипендиальную программу для переселенцев.
Эту стипендиальную программу проводят каждый год для того, чтобы молодежь могла получить возможность принять участие в одном из самых старых европейских форумов - Европейском Форуме Альпбах, который пройдет с 15 по 31 августа в Австрии.
Данный форум – это неделя семинаров и симпозиумов, в котором принимают участие преподаватели университетов Великобритании, Европы и Америки. Темами мероприятий являются международное право, финансы, экономика, политика, инновации, точные науки, информационные технологии, медицина, охрана окружающей среды и многое другое.
Организаторы приглашают переселенцев принять участие в конкурсе на получение специальной стипендии, которая покроет стоимость участия в форуме.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
- быть в возрасте от 18 до 30 лет;
- проживать в данный момент или быть переселенцев из Донецкой или Луганской областей, а также с территории АР Крым;
- владеть английским языком на уровне не ниже В2.
Для участия в программе следует подать такие документы:
- мотивационное письмо на английском языке;
- резюме на английском языке;
- рекомендательное письмо с места учебы или работы в произвольной форме;
- справка ВПЛ, если есть;
- видеозапись, на которой участник дает ответ на два вопроса: «Why are you the best candidate for this scholarship?», «Explain the contents of one message (from your motivation letter) to introduce Ukraine to Alpbach community». Совокупный хронометраж видеозаписи – до 3 минут.
Документы следует отправлять на адрес ОО «КИГА» [email protected] до 23:59 15 апреля 2018 года.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, помощь, стипендия, переселенцы
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