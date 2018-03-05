Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах наблюдаются очереди

05.03.2018 10:00

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/60;

КПВВ «Марьинка» — 40/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/60;

КПВВ «Гнутово» — 30/80.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 20,5 тысячи человек и 3000 транспортных средств:

«Майорское» — 5350 человек и 755 транспортных средств;

«Марьинка» — 4865 человек и 1070 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 3595 человек и 735 транспортных средств;

«Гнутово» — 1755 человек и 495 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 4955 человек.

Иточник: https://donpress.com