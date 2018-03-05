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Архив - Донецкая область

В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов

05.03.2018 21:25
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В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов

Заледенение на трамвайной колее стало причиной аварии. Как сообщает интернет-издание «Криминальная Украина», вагон сошел с рельсов и врезался в бетонный забор.

Трамвай, следующий по маршруту №4, ехал в сторону площади Соборной. Из-за льда, образовавшегося на рельсах, колеса сошли с колеи. Вагон резко занесло вправо и ударило в расположенный рядом забор машиностроительного завода.

На место происшествия была вызвана аварийная служба для устранения льда с пути следования электротранспорта. Известно, что происшествие обошлось без жертв.

Напомним, что гололед стал настоящей проблемой для дружковчан. Работу по посыпке тротуаров осудило городское руководство. К тому же, отмечалось, что по состоянию на утро понедельника не были расчищены и посыпаны трамвайные и автобусные остановки в городе.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, трамвай, Дружкова
 
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