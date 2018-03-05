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Архив - Донецкая область

Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»

05.03.2018 21:13
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Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко создал «комиссию» по комплексной проверке «министерства угля и энергетики» и на это время отстранил от должности его «главу» Эдуарда Голенко.

Так, в «документе» сказано: «Постановляю: создать комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики Донецкой народной республике в составе: министерство государственной безопасности (Павленко В.Н.), министерство внутренних дел (Дикий А.А.), министерство доходов и сборов (Тимофеев А.Ю.)».

Кроме того, в «указе» сообщается, что на время проведения проверки от должности отстранен «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко. Контроль за исполнением указа возложен на «исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР» Андрея Спивака.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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