Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»

05.03.2018 21:13

Главарь «ДНР» Александр Захарченко создал «комиссию» по комплексной проверке «министерства угля и энергетики» и на это время отстранил от должности его «главу» Эдуарда Голенко.

Так, в «документе» сказано: «Постановляю: создать комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики Донецкой народной республике в составе: министерство государственной безопасности (Павленко В.Н.), министерство внутренних дел (Дикий А.А.), министерство доходов и сборов (Тимофеев А.Ю.)».

Кроме того, в «указе» сообщается, что на время проведения проверки от должности отстранен «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко. Контроль за исполнением указа возложен на «исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР» Андрея Спивака.

Источник: https://donpress.com