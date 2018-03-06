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Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс
70% людей, которые выехали со временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса уже никогда не вернутся. Об этом в эфире программы «Vox populi» на телеканале «ZIK» заявил боец батальона «Айдар», а также городской голова неподконтрольного Александровска (Луганская обл.) Николай Греков, передает dnews.dn.ua.
«Я скажу плохую статистику. Недавно президент Украины давал пресс-конференцию и сказал, что именно переселенцы, которые выехали, будут восстанавливать Донбасс. Так вот я хочу сказать, что 70% людей, которые выехали с территории Донецкой, Луганской областей и Крыма уже никогда не вернутся туда из-за психологических и других обстоятельств», – сказал он.
Вместе с тем, он отметил, что на сегодня все чаще и чаще на его телефон поступают звонки с неподконтрольной стороны, ему пишут в Facebook и мессенджер. Люди очень сильно жалеют. «Люди сожалеют не из-за того, что они сделали, а за из-за того, что они не сделали, что они пассивно просидели тогда, когда разворачивались все эти события», – рассказал Греков.
Также Греков уверен, что Украина будет в границах 1991 года. По его словам, Украина будет унитарным государством, как написано в Конституции, но для этого нужно ответственно относиться к выборам и не выбирать одних и тех же людей все время. «Когда-то один из президентов Америки сказал золотые слова, что голос на выборах страшнее выстрела из пистолета. Если из пистолета можно убить человека, то проданный или бездумно отданный голос на выборах убивает будущее вас и ваших детей», – убежден он.
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, батальон "Айдар", переселенцы, ВПЛ
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