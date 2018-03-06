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“Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса

06.03.2018 07:33
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“Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса

У Кремля серьезные финансовые проблемы, из-за чего он больше не в состоянии "кормить" оккупированный Донбасс. Об этом в Facebook сообщил известный украинский политолог Кирилл Сазонов, передает “Диалог.UA”.

“Все, Кремль начал урезать финансирование так называемых “республик” ОРДЛО”, - сообщил эксперт, уточнив, что денег у российских властей осталось мало и они намерены тратить остатки на наемников, а не на мирное население оккупированного региона. “Всю социалку, учителей-врачей и пенсионеров решили "повесить" на Украину.

В течение года эти статьи расходов хотят совсем закрыть”, - поделился информацией политолог. Он также отметил, что Донбасс рискует окончательно деградировать, если в скором времени не вернется под контроль Киева. “Либо туда вернется Украина, либо будет каменный век”, - предупредил Сазонов.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, финансирование, социальные выплаты, ДНР, ЛНР, наемники, пенсии
 
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