На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне

06.03.2018 17:46

На оккупированном Донбассе на линии фронта прогремел мощный взрыв около 15:00 южнее населенного пункта Марьинка.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя боевиков "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Российские СМИ цитируют заявление представителя "ДНР" о том, что мощный взрыв последовал после курсирования украинского вертолета в окрестностях передовой.

Достоверность сведений представителя "ДНР" пока не подтверждена, однако пользователи соцсетей также говорят о крупном взрыве.

Источник "Диалог.UA"