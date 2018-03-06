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Архив - Донецкая область

На подконтрольной территории Донбасса 7 тысяч квадратных километров нуждаются в разминировании

06.03.2018 11:21
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На подконтрольной территории Донбасса 7 тысяч квадратных километров нуждаются в разминировании

На востоке Украины по меньшей мере 7 тыс. кв. км территории нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко, передает 62.ua.

“Когда мы с вами говорим о гражданском разминировании, то тут парламент виноват в том, что мы до сих пор не подали и не приняли закон о гражданском разминировании. В странах, для которых разминирование территории было большим вызовом, было принято соответствующее законодательство, и гражданским разминированием занималось не Министерство обороны, а министерства, например, по чрезвычайным ситуациям”, — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания Межпарламентского совета Украина — НАТО в понедельник, сообщает "УкрРудПром".



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, НАТО, Луганская область, разминирование, Минские договоренности
 
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