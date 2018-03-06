Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупированный Донбасс остался без воды

06.03.2018 12:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Донбасс остался без воды

Ряд населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области остался без воды из-за аварии.
В результате прорыва водовода прекратилось водоснабжение в оккупированных боевиками Докучаевске, Еленовке и прилегающих поселках.
«В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках (неконтролируемые территории) отсутствует», - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ в Twitter.
Ремонтные работы запланированы до 18:00. В министерстве сообщили, что на работу объектов газо- и электроснабжения Донецкой области авария не повлияла.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Докучаевск, вода, оккупация, Еленовка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх