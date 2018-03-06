Оккупированный Донбасс остался без воды

06.03.2018 12:59

Ряд населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области остался без воды из-за аварии.

В результате прорыва водовода прекратилось водоснабжение в оккупированных боевиками Докучаевске, Еленовке и прилегающих поселках.

«В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках (неконтролируемые территории) отсутствует», - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ в Twitter.

Ремонтные работы запланированы до 18:00. В министерстве сообщили, что на работу объектов газо- и электроснабжения Донецкой области авария не повлияла.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»