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Патруль ОБСЕ попал под прицел на Донбассе
На неконтролируемой территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел. Об этом говорится в отчете организации от понедельника, 5 марта, передает korrespondent.net.
Так, 5 марта в 12:55, когда патруль СММ, состоящий из шести членов и двух бронемашин, направлялся с запада на восток к Казацкому (неподконтрольный правительству населенный пункт в 36 км к северо-востоку от Мариуполя), они увидели мужчину в одежде военного типа, вооруженного штурмовой винтовкой АК-74, который стоял на контрольно-пропускном пункте на восточном краю села.
Представители ОБСЕ видели, как тот целился из штурмовой винтовки прямо в первый автомобиль миссии, который находился примерно в 120 м к западу от КПП.
Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто приоткрыл дверь, попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего начальника, но тот выругался и сказал на русском: "Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять".
При этом, как заявляют в ОБСЕ, он продолжал целиться в автомобиль наблюдателей.
В результате наблюдатели вернулись на базу в Мариуполе.
Напомним, ранее сепаратисты не пустили патруль миссии ОБСЕ во временно оккупированное село Патриотичное, что вблизи Мариуполя.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, патруль, ОБСЕ, пункт пропуска, КПП, СММ ОБСЕ
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