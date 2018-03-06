Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе

06.03.2018 18:49

Только президент Украины может назвать дату начала операции Объединенных сил на Донбассе. Сегодня, 6 марта, Юрий Бобров, офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ, во время брифинга заявил, что Петр Порошенко своим указом сможет назначить дату операции на Донбассе, сообщает ресурс "Диалог.UA".

В Генштабе ВСУ также добавили, что подобный указ о начале операции Объединенных сил на Донбассе глава государства может подписать уже в самые ближайшие дни. Бобров также заявил, что в ближайшие недели президент Украины назначит и кандидатуру на должность командира Объединенных сил. Имя генерала уже точно известно: это человек, имеющий боевой опыт и принимавший самое активное участие в АТО.

Самое интересное, что АТО и операция Объединенных сил могут продолжаться на Донбассе одновременно. О прекращении или продолжении операции на Донбассе решение принимает руководство Антитеррористического центра при СБУ.