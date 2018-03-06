"Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе

06.03.2018 15:31

В Сети опубликовано обращение жителя оккупированного боевиками Дебальцево, проклинающего пособников российских террористов на Донбассе, который из одного из самых экономически успешных украинских регионов быстро превращается в болото, пишет Диалог.UA.

Патриотично настроенный пользователь пишет, что ненавидит "ватников", которые помогли и помогают пророссийским боевикам держать под контролем оккупированный ранее Донбасс, обещая при этом мстить каждому из них за каждый день, месяц и год, проведенный на оккупированной территории. Пользователь пишет, что оккупанты и их пособники отняли у него половину жизни и принесли войну на территорию Украины в жизни людей, которые могли расти, работать, обеспечивать и развивать себя. "Вы ответите за все!" - пишет пользователь. На его сообщение откликнулись многие жители Донбасса, переживающие схожие эмоции. Запись была сделана в начале февраля, однако очень точно и эмоционально отражает настроение значительной части жителей Донбасса.