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"Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе

06.03.2018 15:31
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"Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе

В Сети опубликовано обращение жителя оккупированного боевиками Дебальцево, проклинающего пособников российских террористов на Донбассе, который из одного из самых экономически успешных украинских регионов быстро превращается в болото, пишет Диалог.UA.
Патриотично настроенный пользователь пишет, что ненавидит "ватников", которые помогли и помогают пророссийским боевикам держать под контролем оккупированный ранее Донбасс, обещая при этом мстить каждому из них за каждый день, месяц и год, проведенный на оккупированной территории. Пользователь пишет, что оккупанты и их пособники отняли у него половину жизни и принесли войну на территорию Украины в жизни людей, которые могли расти, работать, обеспечивать и развивать себя. "Вы ответите за все!" - пишет пользователь. На его сообщение откликнулись многие жители Донбасса, переживающие схожие эмоции. Запись была сделана в начале февраля, однако очень точно и эмоционально отражает настроение значительной части жителей Донбасса.



Теги: Донбасс, Дебальцево, месть, сепаратисты
 
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