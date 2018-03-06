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Архив - Донецкая область

Боевики вновь сорвали перемирие

06.03.2018 21:50
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Боевики вновь сорвали перемирие
  • 2 марта представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали введение режима прекращения огня на Донбассе с 5 марта.
  • В штабе АТО заявили, что ВCУ готовы его соблюдать.

Утром 5 марта в штабе АТО сообщили, что боевики сорвали перемирие через час после его начала.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.



Теги: США, Донбасс, ЦРУ, провокация, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Захарченко, Басурин
 
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